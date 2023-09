Svenske journalister rammet av angrep i Ukraina

NTB

To medarbeidere fra svensk TV4 slapp uskadd fra det da de ble rammet av et droneangrep øst i Ukraina.

– Denne gangen var vi heldige, sier reporter Johan Fredriksson ifølge TV4.

Sammen med fotograf Daniel Zdolsek befinner han seg i Zaporizjzja-området. I 11.30-tiden gikk de ut av bilen sin for å filme et innslag, og da ble bilen truffet av et russisk missil, ifølge kanalen.

– Det russiske missilet som ble sluppet av dronen vi hørte, slo rett inn i bakluken på bilen vår. Heldigvis befant ingen seg i bilen, sier Fredriksson.