Russland avviser at de visste om Aserbajdsjans angrep på forhånd

NTB

Russlands fredsbevarende styrke i Nagorno-Karabakh ble advart bare noen minutter før Aserbajdsjan innledet sin omfattende offensiv, ifølge russisk UD.

– Det hevdes at Aserbajdsjan på forhånd advarte den russiske fredsbevarende styrken om sin antiterroroperasjon i Nagorno-Karabakh, men dette er ikke i samsvar med virkeligheten, sier departementets talskvinne Maria Zakharova.

– Informasjonen ble kommunisert noen få minutter før utbruddet av fiendtligheter, sier hun.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kaller det «bekymringsfullt» at det er meldt om eksplosjoner i Stepanakert og sier at verden ikke trenger flere kriger.

– Rapportene om eksplosjoner i Stepanakert er veldig bekymringsfulle. Situasjonen er uoversiktlig og uforutsigbar, sier Huitfeldt til NTB. Stepanakert er regionhovedstaden i Nagorno-Karabakh.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) følger nøye med på situasjonen i Nagorno-Karabakh. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

Utenriksministeren sier hun var i kontakt med Armenias utenriksminister mandag og diskuterte den spente situasjonen i regionen. Den humanitære krisen i Nagorno-Karabakh var også et tema.

– Bruk av militærmakt vil forverre situasjonen i regionen og ikke minst for befolkningen i Nagorno-Karabakh. Norge vil følge nøye med, og jeg vil også ha tett kontakt med mine kollegaer her i New York om dette, sier hun.

Huitfeldt, som er i USA for å delta på FNs hovedforsamling, avslutter med følgende:

– Verden trenger ikke flere kriger nå.