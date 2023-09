The New York Times: Ukrainsk rakett på avveie kan ha rammet markedet i Kostjantynivka

NTB

En ukrainsk luftvernrakett på avveie kan ha forårsaket eksplosjonen på et marked i Kostjantynivka i Ukraina som kostet 17 personer livet, ifølge The New York Times.

Ukraina beskyldte Russland for å stå bak og kalte det et målrettet angrep. I løpet av sin invasjon av Ukraina har Russland gjentatte ganger angrepet sivile og rammet skoler, markeder og bolighus, skriver avisen, og viser blant annet til et russisk angrep mot Kostjantynivka i april. Da ble boliger og en førskole truffet av artilleriild, og seks personer ble drept.

The New York Times har vurdert bilder, vitneopplysninger og innlegg i sosiale medier, og hevder at eksplosjonen 6. september kan ha vært forårsaket av en ukrainsk luftvernrakett på avveie. Det pågikk harde kamper i områder like i nærheten da markedet ble truffet.

– Angrepet ser ut til å ha vært en tragisk ulykke. Luftverneksperter sier raketter som den som rammet markedet, kan komme ut av kurs av en rekke årsaker. Elektronikken kan ha feil, eller styrefinner kan bli skadd i utskytingen, skriver avisen.