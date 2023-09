Zelenskyj på plass i New York – kaller russerne for terrorister

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hilser på sårede ukrainske soldater på Staten Island universitetssykehus i New York. Soldatene er på sykehuset for å få proteser etter å ha mistet armer og bein i krigen.

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er på plass i New York for å delta på FNs hovedforsamling. Her ber han alle vurdere «russiske terroristers» plass i FN.

Hans første stopp var hos ukrainske soldater som får behandling på Staten Island University Hospital etter amputasjoner.

Det er første gang Zelenskyj deltar på FNs hovedforsamling etter at Russland innledet angrepskrigen mot Ukraina i februar i fjor. Han skal blant annet delta på et eget møte i FNs sikkerhetsråd om Ukraina og holde sitt lands innlegg under hoveddebatten.

Vil bli lyttet til

– Det er veldig viktig for oss at våre ord, vårt budskap blir hørt av partnerne våre, sa Zelenskyj til frammøtte pressefolk på sykehuset.

Deretter ba han verden vurdere om Russland fortsatt bør få være med i FN.

– Og hvis FN fortsatt – det er synd – men hvis det fortsatt er en plass for russiske terrorister, så er det ikke et spørsmål for meg. Jeg mener det er et spørsmål for alle medlemmene av FN, sa han etter sykehusbesøket.

Zelenskyj kommer til å gjøre alt for å sette Ukrainas situasjon på dagsordenen i løpet av høynivåuka i FNs hovedforsamling.

Den holdes samtidig som ukrainske soldater kjemper for å bryte gjennom de russiske forsvarslinjene. Etter flere uker med blodige kamper uten et stort gjennombrudd, øker frykten for at krigen kommer til å fortsette i årevis.

For Zelenskyj er det derfor svært viktig å sikre seg flere våpen fra USA og andre vestlige land.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Zelenskyj har også tidligere kritisert FN og verdensorganisasjonens evne til å sikre fred og sikkerhet når et land som Russland har vetorett. Les mer Lukk

Amerikansk splittelse

USAs president Joe Biden har nylig bedt Kongressen bevilge 24 milliarder dollar – cirka 260 milliarder kroner – som skal brukes til å gi Ukraina både militær og humanitær hjelp. Ukraina-støtten har skapt splittelse i amerikansk politikk, særlig innad i det republikanske partiet. Flere republikanere har sagt at de vil stemme nei.

Samtidig har Russland innledet et tettere samarbeid med Nord-Korea, noe som skaper stor vestlig bekymring.

Torsdag er Zelenskyj ventet å besøke både Kongressen og Det hvite hus. Før dette, på tirsdag, skal han tale i FNs hovedforsamling, og onsdag taler han på et eget møte om Ukraina i FNs sikkerhetsråd, der også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er ventet å være til stede.

Hvorvidt Lavrov blir sittende i salen under Zelenskyjs tale, er høyst uklart. Vel så uklart er det om Zelenskyj blir sittende når Lavrov taler.

– Jeg vet virkelig ikke hvordan det vil bli, svarte Zelenskyj da han ble spurt om dette etter sykehusbesøket.

Kritisk til FNs rolle

Zelenskyj har også tidligere kritisert FN og verdensorganisasjonens evne til å sikre fred og sikkerhet når et land som Russland har vetorett.

Da han i 2021 deltok på høynivåuka i New York, kalte han FN for en «pensjonert superhelt», som har glemt hvor stor og viktig organisasjonen en gang var.

Etter først å ha gått rundt og hilst på sårede soldater som får tilpasset proteser på sykehuset i New York, delte han ut medaljer til soldatene i sykehusets konferansesal. Her stilte han også opp til fotografering, signerte et stort ukrainsk flagg og takket både helsepersonell og de ukrainske soldatene.

– Vi venter alle sammen på at dere kommer hjem igjen. Vi trenger hver og en av dere, sa Zelenskyj.