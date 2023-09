Stoltenberg: Tyrkia behandler svensk Nato-medlemskap så snart som mulig

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg (til høyre) og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under Nato-toppmøtet i Vilnius. Mandag møttes de to igjen i New York. Foto: Javad Parsa / NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg har møtt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i New York. Blant annet snakket de om det svenske Nato-medlemskapet.

Møtet fant sted sidelinjene til FNs hovedforsamling mandag.

– Glad for å møte president Recep Tayyip Erdogan i New York. Vi diskuterte opptrapping av vår kamp mot terrorisme, og jeg takket ham for Tyrkias arbeid med å gi nytt liv til kornavtalen ved Svartehavet, skriver Stoltenberg på X/ Twitter.

– Som avtalt i Vilnius vil den tyrkiske nasjonalforsamlingen ta opp Sveriges Nato-medlemskap så snart som mulig, skriver han videre.

– Støtter Nato aktivt

Erdogan skriver samtidig at han og Stoltenberg hadde regionale og globale spørsmål på agendaen.

– Som alltid vil vi fortsette å være ett av landene som støtter Natos oppdrag mest aktivt, skriver han.

Under Nato-møtet i den litauiske hovedstaden Vilnius i juli ga Tyrkia grønt lys til svensk Nato-medlemskap, men det er den tyrkiske nasjonalforsamlingen som har siste ord i saken. President Erdogan har krevd at Sverige iverksetter en rekke tiltak mot «terrorisme», blant annet ved å utlevere flere kurdere og andre eksil-tyrkere.

Også Ungarn mangler

Det mangler kun ratifisering fra Tyrkia og Ungarn for at Sverige kan bli Nato-medlem. Så sent som søndag kom lederen for nasjonalforsamlingen i Ungarn med uttalelser som øker usikkerheten rundt godkjenningen av Sveriges Nato-søknad.

– Jeg er ikke sikker på om vi trenger å godkjenne denne søknaden, sa Laszlo Köver til HirTV.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters tolkes dette som en mulig ny utsettelse.