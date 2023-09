Kim Jong-un takker for russisk gjestfrihet

Kim Jong-un takker for Russlands gjestfrihet på besøket forrige uke. Foto: AP / NTB

NTB

Nord-Koreas president takker Vladimir Putin hjertelig etter besøket i Russland, melder nordkoreanske medier.

Et statlig nyhetsbyrå melder at Kim «uttrykker hjertelig takk til president Putin og det russiske lederskapet for god ivaretakelse og stor gjestfrihet».

Søndag dro Kim Jong-un hjem etter nær en uke i landet. Observatører mener at Russland ønsker å skaffe seg tilgang til nordkoreanske artillerigranater og annet utstyr til bruk i krigen i Ukraina. Nord-Korea antas å ha enorme lagre av artillerigranater av gammel sovjetisk standard.

Russiske myndigheter har imidlertid avvist at det ble signert noen avtaler under Kims besøk.