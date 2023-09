Regjeringspartiet i Ungarn antyder ny Nato-utsettelse for Sverige

NTB

Lederen for nasjonalforsamlingen i Ungarn kommer med uttalelser som øker usikkerheten rundt godkjenningen av Sveriges Nato-søknad.

– Jeg er ikke sikker på om vi trenger å godkjenne denne søknaden, sa nasjonalforsamlingens leder Laszlo Köver til fjernsynsstasjonen HirTV søndag kveld.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters tolkes dette som en mulig ny utsettelse.

Tyrkia og Ungarn har ennå ikke godkjent Sveriges Nato-søknad. I Ungarn har myndighetene uttrykt misnøye med svensk kritikk av tilstanden til det ungarske demokratiet.

I forrige uke fikk Sveriges utenriksminister Tobias Billström et brev fra sin ungarske kollega Peter Szijjarto, som beklaget innholdet i en video laget i 2019 for svensk skole-TV. Ifølge videoen er demokratiet i Ungarn blitt svekket.

Direktøren for Sveriges Utbildningsradio (UR) sa i etterkant at det vitnet om dyp uvitenhet å tro at svenske politikere kunne styre innholdet i URs videoer.