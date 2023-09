Lasteskip for korn fremme i Ukraina

NTB

To lasteskip ankom lørdag havnebyen Tjornomorsk i Ukraina for å laste korn til markeder i Asia og Afrika.

De to lasteskipene Aroyat og Resilient Africa seilte under Palaus flagg og er de første som benytter den midlertidige korridoren langs kysten av Svartehavet for å ta seg fram til ukrainske havner.

Dette er også de to første sivile lasteskipene som ankommer ukrainske havner etter at Russland trakk seg fra kornavtalen med Ukraina, Tyrkia og FN, og gjeninnførte blokaden av ukrainske havner.

I forrige måned kunngjorde Ukraina opprettelsen av en midlertidig, humanitær korridor for å omgå blokaden. Foreløpig har fem skip som var innesperret i Ukraina siden krigen startet i februar i fjor, seilt ut gjennom korridoren, som går helt inntil kysten av Romania og Bulgaria. Men Ukraina ønsket også at korridoren skal brukes til eksport av korn. De to skipene som ankom lørdag, skal etter planen hente 20.000 tonn korn.

Lastingen av de to skipene blir en test på om Ukraina kan gjenåpne skipsledene og trosse Russlands blokade. Russland har siden de brøt avtalen, gjennomført hyppige angrep på ukrainske havner og eksportinfrastruktur for å hindre at landet eksporterer kornet sitt.