Bidens sikkerhetsrådgiver snakket med Kinas utenriksminister i 12 timer

Kinas utenriksminister Wang Yi fotografert under et Asean-møte i Jakarta i sommer. Foto: Tatan Syuflana / AP / NTB

NTB

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver møtte Kinas utenriksminister over to dager på Malta i helgen. Samtalene beskrives som ærlige, vesentlige og konstruktive.

Under samtalene fanget USA opp «begrensede» signaler om at Kina kan komme til å tillate noe kommunikasjon mellom de to landenes militære styrker. Det opplyser en ikke navngitt kilde i Biden-administrasjonen til nyhetsbyrået Reuters.

I møtene med utenriksminister Wang Yi tok sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan blant annet opp USAs bekymringer rundt kinesisk hjelp til Russland. Også den siste tidens kinesiske handlinger i Taiwanstredet var blant temaene.

Formålet med samtalene var å «opprettholde forholdet på ansvarlig vis» mellom de to landene, ifølge Det hvite hus. Forholdet mellom de to stormaktene er anstrengt og preget av gjensidig mistenksomhet.

I etterkant beskriver både Det hvite hus og regjeringen i Kina diskusjonene mellom Sullivan og Wang som «oppriktige, substansielle og konstruktive». De to møttes sist til samtaler i Wien i mai.