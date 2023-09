Unesco fører ruiner i Palestina på verdensarvlista

Arkeologisk utgravning, Tell al-Sultan, nær Jeriko på Vestbredden i Palestina. Foto: Mahmoud Illean / AP / NTB

NTB

Unesco setter forhistoriske Tell al-Sultan i Palestina på lista over truet verdensarv. Ruinene ligger utenfor Jeriko på den okkuperte Vestbredden.

Tell al-Sultan dateres før pyramidene i Egypt, men at ruinene nå havner på Unescos verdensarvliste, er ventet å vekke reaksjoner i Israel, som okkuperer det palestinske området.

Israel har foreløpig ikke kommentert innlemmelsen.

Unescos assisterende generaldirektør, Ernesto Ottone, var svært nøye med å understreke søndag at området som nå føres opp på verdensarvlista, er det forhistoriske, arkeologiske området Tell al-Sultan. Det ligger utenfor oldtidsbyen Jeriko, som regnes for å være en av verdens eldste byer.