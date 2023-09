Rolling Stone-grunnlegger kastet ut av Hall of Fame etter kontroversielle uttalelser

NTB

Rolling Stone-gründer Jann Wenner ryker ut av styret i Rock amp; Roll Hall of Fame etter uttalelser om svarte og kvinnelige artister. Wenner har lagt seg flat.

77 år gamle Wenner var med å starte musikkmagasinet Rolling Stone i 1967 og Rock amp; Roll Hall of Fame i 1987, men nå sparkes han fra styret i sistnevnte etter et intervju i New York Times.

Wenner har nylig utgitt boka «The Masters», der han omtaler sine møter med sju legender innen rock: Bob Dylan, Jerry Garcia, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen, Bono og Pete Townshend.

Journalisten spurte Wenner hvorfor han kun har med hvite menn, ingen kvinner eller svarte artister i boka. Wenner svarte at det ikke finnes kvinnelige eller svarte artister som kan formulere seg godt nok om filosofien bak rock 'n' roll.

– Det er ikke det at de er uartikulerte, men prøv å ta en dyp samtale med Grace Slick eller Janis Joplin. Vær min gjest. Du vet, Joni (Mitchell) var ikke en rock 'n' roll-filosof. Slik jeg ser det, oppfylte hun ikke de kravene, sa han til Times.

Han mener heller ikke Stevie Wonder, Marvin Gaye eller Curtis Mayfield oppfyller kriteriene for å kunne omtales «mestere» i rockens historie.

Sent lørdag kveld ba Wenner om unnskyldning «av hele sitt hjerte» via forleggeren sin Little, Brown and Company, og sier han forstår og aksepterer konsekvensene.

Se video: Her blir paret tatt på fersken