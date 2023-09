Von der Leyen: Overvåkingen av Middelhavet bør økes

– Vi skal bestemme hvem som kommer til EU, og under hvilke omstendigheter, ikke menneskesmuglerne, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun møtte pressen på Lampedusa sammen med Italias statsminister Giorgia Meloni. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via AP / NTB

NTB

EU-topp Ursula von der Leyen vil ha mer overvåking av Middelhavet. Rekordmange flyktninger og migranter ankom den italienske øya Lampedusa i uka som gikk.

EU-kommisjonens president kommenterte grensesituasjonen under et besøk på Lampedusa søndag. I løpet av tre dager har det kommet rundt 8.500 flyktninger og migranter til den lille, italienske øya.

Bare onsdag ankom over 5.100, noe som førte til at lokale myndigheter erklærte unntakstilstand.

Von der Leyen sier overvåking både til sjøs og fra lufta bør trappes opp i Middelhavet for å få bukt med alle migrantpasseringene, og at dette kan organiseres av EUs grensebyrå Frontex.

– Vi skal bestemme hvem som kommer til EU, og under hvilke omstendigheter, ikke menneskesmuglerne, sa hun og fortsatte:

– Det mest effektive svaret på smuglernes løgner, er lovlige veier og humanitære korridorer.

EU-kommisjonens leder understreket at jo bedre EU blir til å håndtere lovlig migrasjon, desto strengere kan unionen opptre i møte med irregulær migrasjon.

Ber om hjelp

Von der Leyen ankom øya med Italias statsminister Giorgia Meloni, og sammen besøkte de et mottakssenter for asylsøkere. Ifølge det italienske Røde Kors er 1500 migranter på mottakssenteret, som egentlig bare har en kapasitet på 400.

De to lederne ble fulgt av italiensk fjernsyn, som blant annet filmet mens de snakket med noen av beboerne.

Meloni sa til øyboerne at den italienske regjeringen jobber for å få på plass «et robust svar» på krisen, inkludert 500 millioner euro i bistand til Lampedusa.

– Vi gjør vårt beste, sa Meloni, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

– Den eneste måten å håndtere problemene for alvor, er å stanse de ulovlige reisene, sa hun videre og la til at hele EU må ta ansvar for å løse situasjonen.

– Europas framtid står på spill.

EU-landene har ennå ikke lyktes i å finne fram til en felles reform av asyl- og flyktningpolitikken, og landene som ligger ved EUs yttergrense, klager fortsatt over at de må bære en altfor stor del av byrden.

Tunisisk storaksjon

Ettersom øya har relativt kort avstand til den tunisiske byen Sfax, har Lampedusa i årevis vært et av de viktigste ankomststedene for mennesker som tar seg sjøveien til Europa. De kommer ofte i overfylte og skrøpelige båter som risikerer å kantre når som helst.

Lørdag tok tunisiske myndigheter i bruk fly, hunder, militærkjøretøyer og antiterrorstyrker i en omfattende aksjon mot menneskesmugling i Sfax og flere andre byer i området. Flere hundre migranter ble pågrepet, og nasjonalgarden stoppet lastebiler på vei til strendene, melder nyhetsbyrået Reuters.

Aksjonen ble beordret av president Kais Saied, som i sommer inngikk en avtale med EU om å stanse migrantstrømmen i bytte mot omfattende økonomisk støtte.

Tipunktsplan

Lampedusas mottakssenter er blitt ekstremt overfylt som følge av de rekordmange ankomstene, og mange av asylsøkerne er nå brakt til annen innkvartering på Sicilia eller på fastlandet.

– Uregulert immigrasjon er en europeisk utfordring som trenger et europeisk svar, sa Ursula von der Leyen, som presenterte en plan med ti punkter.

Planen inkluderer blant annet å styrke EUs asylbyrå (EUAA) og Frontex, få på plass bedre kontrollrutiner ved ankomster og støtte for å sende asylsøkere videre til andre EU-land. EUs plan om å dele byrden har imidlertid møtt motstand fra flere medlemsland.

Dobling

Meloni leder en sterkt høyreorientert regjering som har lovet å slå hardt ned på at folk tar seg sjøveien til Europa for å søke beskyttelse eller arbeid. Nå kommer det imidlertid flere migranter og flyktninger enn før.

Ifølge det italienske innenriksdepartementet er det kommet 127.200 flyktninger og migranter til landet hittil i år. I samme periode i fjor kom det 66.200.

Over 2000 mennesker har omkommet eller er savnet etter å ha forsøkt å ta seg til Europa over Middelhavet hittil i år.

Lørdag døde en nyfødt baby på en båt som ankom Lampedusa. Moren hadde født på båten.

– Må sendes til fastlandet

Presset på Italia generelt og Lampedusa spesielt er nå sammenlignbart med rekordåret 2016. Da tok landet imot 181.400 migranter, ifølge FNs statistikk.

Jasmine Lozzelli, en aktivist som jobber på Lampedusa, sier til BBC at migrantene må sendes til det italienske fastlandet.

– Problemet dreier seg ikke om antall, men om hvordan du styrer mottaksapparatet. Hvis man begynner å utføre redning på en skikkelig måte med store skip, så kan man ta dem til fastlandet, og ikke til ei øy med 5000 innbyggere, sier hun.

– Ved å plassere dem på Lampedusa blir krisen skapt, mener Lozzelli.