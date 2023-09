Klimaaktivister malte Brandenburger Tor i protest

NTB

Klimaaktivister fra gruppa Last Generation sprayet søndag oransje og rød maling på alle søylene i Brandenburger Tor, ett av Berlin mest kjente landemerker.

Ifølge miljøvernorganisasjonen ble det brukt brannslukkere til å spraye den berømte porten.

De sprayet også maling på Pariser Platz, som ligger foran monumentet i paradegaten Unter den Linden. I alt 13 personer er pågrepet, opplyser politiet.

Også på Bromma flyplass i Stockholm brukte klimaaktivister maling for å gjennomføre en aksjon søndag.

– De har gått inn på flyplassområdet og sprayet farge på fly, sier politiets pressetalsperson Per Fahlström. 17 personer er pågrepet.

Flere aksjoner til uka

Ifølge en pressemelding fra klimaaktivistene er aksjonen ved Stockholm del av en global kampanje som krever forbud mot privatfly.

I Berlin vil Last Generation fra mandag av igjen sperre veiene i Berlin i protest mot politikernes manglende klimahandling. Protesten kommer til å vare på ubestemt tid.

Protestbølgen sammenfaller med innledningen av høynivåuka på FNs hovedforsamling i New York, der klima er en av de viktigste sakene.

Mange saker

Tysk påtalemyndighet opplyser søndag at de alt i alt har opprettet i alt 2860 saker mot klimademonstranter i Berlin.

Over 2450 av de mistenkte er medlemmer av Last Generation mens drøyt 400 er aktivister i Extinction Rebellion. Begge gruppene er kjent for å bruke sivil ulydighet for å få oppmerksomhet om klimakampen.

Tallene ble offentliggjort søndag på bakgrunn av en henvendelse fra nyhetsbyrået DPA.