Kadyrov dukket opp på video

NTB

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov har offentliggjort videoklipp der han smiler og anbefaler alle å drive idrett.

De to filmene legges ut på Telegram etter rykter om at han har alvorlige helseproblemer. Målet er etter alt å dømme å dempe spekulasjonene.

I den ene går han rundt i en regnjakke. Han smiler, men ansiktet seg hovent ut. I den andre snakker han tsjetsjensk for så å si på russisk at man bør trene.

– Jeg oppfordrer sterkt alle som ikke kan skille sannhet fra løgn på internett om å gå en tur, få litt frisk luft og samle tankene, lyder budskapet som følger begge videoene.

– Regn kan være vidunderlig oppkvikkende, heter det videre.

Det er ikke mulig å vite når videoene ble laget, men de ble publisert like etter at det kom meldinger om at Kadyrov ligger i koma.

Kadyrov er leder i den russiske republikken Tsjetsjenia.