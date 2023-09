Titusener i urfolksdemonstrasjon i Australia

NTB

Flere titusener deltok i demonstrasjoner i Australia søndag for å vise støtte til forslaget om å anerkjenne landets urfolk i grunnloven.

Det skal være folkeavstemning om spørsmålet 14. oktober. Hvis forslaget blir vedtatt, er det første gang Australias urfolk anerkjennes i grunnloven. Det gir i så fall også aboriginene og øyfolket i Torresstredet en stemme i nasjonalforsamlingen.

Men det er motstand i folket mot forslaget. De fem siste meningsmålingene har vist et flertall mot forslaget.

Ifølge arrangøren Yes23 deltok rundt 20.000 i en demonstrasjon i Brisbane, Australias tredje største by. Det er også planlagt demonstrasjoner i Sydney, Melbourne, Perth, Canberra og andre byer.

Statsminister Anthony Albanese har sagt at det australske folket har en historisk mulighet til å vedta forslaget. Flere i urfolksgrupper er for, men noen er imot og mener det er en distraksjon fra å oppnå faktiske resultater for urfolk.

Siden Australia ble uavhengig i 1901, er bare 8 av 44 forslag om grunnlovsendringer blitt vedtatt.