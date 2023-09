Tankesmie: Ukrainske framstøt i sør svekker Russlands styrker i Bakhmut

NTB

Ukrainas offensiv i Zaporizjzja-regionen kan ha tvunget Russland til å flytte soldater dit fra Bakhmut.

Kampen om Bakhmut i Donetsk øst i Ukraina har vært en av de lengste og mest blodige i krigen. Byen er regnet som strategisk lite viktig, men er blitt symbolsk viktig etter de blodige kampene.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin daglige Ukraina-rapport at ukrainerne har framgang i Bakhmut-området.

De viser til geolokaliserte bilder fra fredag som viser at Ukraina har rykket fram ved Rozdolivka og Klisjtsjiivka i Bakhmut-området.

Samtidig tyder bilder delt i sosiale medier på at Russland har flyttet styrker fra Bakhmut til Zaporizjzja-regionen sør i landet.

– Ukrainske framstøt i Zaporizjzja har trolig tvunget Russland til å prioritere forsvaret der, og i det siste flyttet elementer fra en eliteformasjon vekk fra det russiske forsvaret sør for Bakhmut, skriver ISW.