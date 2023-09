Fortsatt sprikende dødstall i Libya

NTB

FN opplyste i helgen at dødstallet i Derna i Libya har steget til 11.300 etter flomkatastrofen, men justerte tallene da libysk Røde Halvmåne bestred dem.

Bare i kystbyen Derna har 11.300 mistet livet og ytterligere 10.100 er savnet, opplyste FNs nødhjelpskontor (OCHA) lørdag og viste til tall fra Røde Halvmåne i Libya.

Søndag avviste Røde Halvmånes talsmann Tawik Shoukri i Benghazi tallene og sa at «de styrker forvirringen og lidelsen til de savnedes familier».

Samme kveld sendte OCHA en pressemelding der disse tallene var utelatt. I stedet opererer FN-kontoret nå utelukkende med dødstall fra Verdens helseorganisasjon. WHO opplyste i helgen at minst 3958 dødsofre er identifisert, mens over 9000 fortsatt er savnet. Tallene omfatter både Derna og andre flomrammede områder nordøst i Libya.

– Det er ventet at tallene kommer til å fortsette å stige mens redningsarbeidere jobber utrettelig for å finne overlevende, sier OCHA.

Libysk Røde Halvmåne opplyste til nyhetsbyrået AP allerede torsdag at dødstallet i Derna hadde steget til 11.300, mens 10.100 er savnet.

Helseminister Othman Abduljaleel i regjeringen i øst, som ikke er anerkjent av FN, sier søndag at 3252 mennesker er bekreftet omkommet i Derna. Han slår også fast at det kun er hans departement som har myndighet til lå oppgi noe dødstall fra flomkatastrofen.

Situasjonen er fortsatt kaotisk etter flommen som rammet Libya for en uke siden. Det reelle dødstallet er ikke kjent, og et ukjent antall mennesker ble skylt på sjøen i uværet.