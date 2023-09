Russland og Nord-Korea diskuterer felles militærøvelser

NTB

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har diskutert muligheten for felles militærøvelser.

Det opplyser Sjojgu til russiske medier. Han var lørdag på en forsvarsbase ved Vladivostok sammen med Kim.

Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA melder om en ny storhetstid for samarbeidet mellom landene. De skriver at Kim og Sjojgu diskuterte samarbeid og utveksling mellom de to landenes hærstyrker.

Vestlige eksperter har sagt at det er fare for at Nord-Korea får tilgang på avanserte våpen i bytte mot artilleriammunisjon Russland har store behov for i Ukraina.