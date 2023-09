Moskvas ordfører sier droneangrep er avverget

NTB

Flere ukrainske droner er skutt ned i Moskva, sier byens ordfører og forsvarsdepartementet.

Det har vært flere droneangrep i Moskva den siste tiden. Det er trolig Ukraina eller ukrainske støttespillere som står bak angrepene, men de blir sjelden bekreftet fra Kyiv.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin sier at droneangrepet som ble avverget lørdag, var i Istra, som ligger utenfor Moskva by. Senere natt til søndag sier han at en drone er skutt ned i Ramenskij-distriktet også.

Forsvarsdepartementet i Moskva sier en drone er skutt ned av luftforsvaret i Domodedovo midt i sentrum av Moskva. Der ligger en av Moskvas hovedflyplasser. Flytrafikken stanses regelmessig når det meldes om droneangrep.

Det er ikke meldt om skadde personer eller skader på bygninger.

Samtidig sier Russlands forsvarsdepartement at fire ukrainske droner er senket utenfor kysten av den okkuperte Krim-halvøya.