Mann (39) skutt og drept i Stockholm

NTB

Mannen som ble skutt i Stockholm lørdag, er død. Det er det sjuende skytedrapet i Sverige på en ukes tid.

Mannen ble skutt i Råksta i Vällingby vest i Stockholm. Han fikk livreddende førstehjelp på stedet før han ble fraktet til sykehus.

Politiet opplyser at livet ikke sto til å redde. De har startet drapsetterforskning. Aftonbladet skriver at mannen var 39 år. Han ble funnet skuddskadd utendørs.

Beboere i området sier at de hørte mange skudd.

Expressen skriver at politiet har en formening om hvem mannen som er skutt, er. Eriksson sier at det ikke er usannsynlig at det henger sammen med den siste tidens skytinger og gjengvold.

Ifølge avisa forteller vitner på stedet at gjerningspersonene flyktet fra stedet på fire mopeder.

Jakter en eller flere

Politiet satte i gang en stor innsats etter meldinger om en skyteepisode i Råcksta i Vällingby vest i Stockholm like etter klokka 21.

Innbyggere i området forteller til Aftonbladet at både politipatruljer og politihelikoptre er til stede i området. Nødetatene oppgir at det var uoversiktlig på stedet og mange folk.

Expressen skriver at det etter skyteepisoden hadde samlet seg gråtende folk på gata ved åstedet.

Hørte mange skudd

Flere innbyggere forteller at de hørte mange skudd.

– Det var ganske mange. Fem, seks skudd. Så en pause og deretter to til, sier en av dem til Aftonbladet.

Det har vært flere skyteepisoder i Sverige den siste tida. Blant annet ble en tenåringsgutt skutt og drept i Västertorp sør for Stockholm torsdag.