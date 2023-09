Politiet i Canada åpner etterforskning og advarer om «selvmordspakker»

Politiet oppfordrer til «årvåkenhet».

Politiet i Canada har innledet en etterforskning av såkalte «selvmordspakker» som angivelig skal ha blitt sendt til folk i Montreal i Quebec av en mann som allerede står overfor mer enn et dusin siktelser.

Politiet i Montreal mener mannen på 57 år har sendt pakker med et dødelig stoff til personer med risiko for selvmord. Politiet ber innbyggerne om å utvise «årvåkenhet» mens etterforskningen pågår.

Mannen, som ble arrestert første gang i mai, er siktet 14 ganger i forbindelse med dødsfall i naboprovinsen Ontario, der ofrene er i alderen 16 til 36 år.

Oppfordrer til årvåkenhet

Hjelp å få Mange telefontjenester tilbyr råd, veiledning og noen å snakke med, enten du er pårørende til psykisk syke eller trenger hjelp selv: Din lokale legevakt Mental helses hjelpetelefon 116 123 Kirkens SOS 22 40 00 40 Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 22 49 19 22 Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) 22 41 35 90 LEVE, Landsforeningen for overlevende etter selvmord 22 36 17 00

«Å råde, oppmuntre eller hjelpe en person til å ta sitt eget liv er en forbrytelse i henhold til straffeloven og kan straffes med fengsel», sier politiet i Montreal i en uttalelse, og legger til at de «oppfordrer til årvåkenhet».

Canadas straffelov straffer alle som «råder eller hjelper» en person til å begå selvmord med opptil 14 års fengsel, skriver The Guardian.

I forrige måned kunngjorde «National Crime Agency» i Storbritannia at de var i gang med en etterforskning av mulige forbrytelser som mannen skal ha begått, etter at de knyttet ham til 88 dødsfall i Storbritannia.

Politiet sier at pakker som angivelig skal ha blitt sendt til Montreal, kan ha følgende firmanavn på etiketten: Academic/ACademic, Escape Mode/escMode, Imtime Cuisine, AmbuCA og ICemac.

Politiet i Ontario sier at de tror at 160 av de 1200 pakkene som mannen skal ha sendt, ble sendt til kanadiske adresser, men advarer om at tallet er «omtrentlig». Etterforskningen omfatter 11 politidistrikter i Ontario.

Over hundre dødsfall

To byer i provinsen Saskatchewan etterforsker hvert sitt dødsfall som myndighetene mener kan knyttes til det giftige stoffet som mannen skal ha sendt. Byen Calgary etterforsker to dødsfall, og en avdeling av «Royal Canadian Mounted Police» i British Columbia opplyser at de gransker seks dødsfall på nytt.

Totalt skal mannen være knyttet til over hundre dødsfall.

Han skal være en tidligere romfartsingeniør som jobbet på et eksklusivt hotellkjøkken og ble arrestert og siktet etter å ha innrømmet overfor en reporter som jobbet «undercover» at «mange, mange, mange, mange» mennesker hadde dødd etter å ha tatt stoffene han solgte på nettet.

Mannen har benektet opplysningene om at han frivillig solgte produkter for å hjelpe folk til å ta livet av seg.