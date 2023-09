Lee Boxell (15) forsvant i 1988 – nå gjenåpner politiet saken

Uten observasjoner eller troverdig informasjon på 35 år, tror ikke politiet at 15-åringen lenger er i live.

10. september 1988 forsvant 15 år gamle Lee Boxell i Sutton sør i London da han var ute på en handletur. Den siste bekreftede observasjonen av Lee var i Sutton High Street rundt klokken 14.20, ifølge politiet.

De siste 35 årene har Boxell vært sporløst forsvunnet, og familien sitter fortsatt uten svar på hva det var som skjedde med gutten deres.

Nå har politiet gjenåpnet saken i håp om å avdekke sannheten bak forsvinningen, skriver Sky News.

Farvel, før det er for sent

I en fersk appell har Lees foreldre, Peter og Christine Boxell, sagt at de er desperate etter at sønnen deres skal bli gjenforent med dem.

Ekteparet frykter at sønnen deres kan ha blitt myrdet, ettersom de ikke har hørt fra eller sett ham siden 1988.

– Vi håper fortsatt at noen vil stå frem for å hjelpe oss med å finne hans levninger, slik at min kone og jeg kan si farvel til vår kjære sønn før det er for sent for oss, sier Peter Boxell i en uttalelse. Ekteparet er begge i slutten av 70-årene.

Fortjener svar

Sjefsetterforsker Kate Blackburn sier at politiet ikke har konkluderende bevis for at Lee har kommet til skade, men uten observasjoner eller troverdig informasjon på 35 år, tror de at Lee ikke lenger er i live.

I 2014 ble tre menn arrestert under mistanke om drap, men de ble senere løslatt mot kausjon.

– På dette stadiet av etterforskningen er min prioritet å finne Lee slik at han kan bli gjenforent med foreldrene sine. Lees foreldre fortjener svar, og de fortjener muligheten til å begrave sin mye elskede sønn, sier Blackburn.

Politiet har utlovet en belønning på 20.000 pund for informasjon som fører til at Lees levninger blir funnet.