Tyskland vil ikke ta imot flere asylsøkere fra Italia

Flere tusen mennesker har den siste uka kommet til den italienske øya Lampedusa, der mottaksapparatet for asylsøkere er overbelastet.. Foto: AP / NTB

Tyskland fastholder at de foreløpig ikke vil ta imot flere asylsøkere fra Italia gjennom den frivillige solidaritetsmekanismen, opplyser innenriksdepartementet.

Noen asylsøkere som alt har gått gjennom intervjuprosessen, vil imidlertid bli hentet fra Italia, heter det fra Berlin lørdag.

Det var fredag at innenriksminister Nancy Faeser sa at den frivillige ordningen som skal bidra til å redusere byrden på Italia når det gjelder fordeling av asylsøkere, er lagt på is.

– Det er fordi Italia ikke har vist noen vilje til å ta tilbake personer gjennom Dublin-prosedyren, sa Faeser til kringkasteren ARD.

Hun bedyret at Tyskland likevel vil innfri sin «forpliktelse til solidaritet», uten å utdype hva det innebærer.

Den tyske beskjeden kommer samtidig som rekordmange migranter og flyktninger ankommer EU via Italia. Flere tusen båtmigranter har den siste uka kommet til den italienske øya Lampedusa, der mottaksapparatet for asylsøkere er overbelastet.

Tyskland har i utgangspunktet gått med på å ta imot 3500 asylsøkere fra EU-land i sør, der mange ankommer først og søker asyl. Så langt er 1800 asylsøkere overført til Tyskland gjennom den frivillige solidaritetsmekanismen.