Britisk skuespiller og komiker anklages for voldtekt

Den britiske stand-up-komikeren Russell Brand under showet «Messiah Complex» på Folketeateret i Oslo i 2013. Foto: Vegard Grøtt / NTB

NTB

Den britiske komikeren og skuespilleren Russell Brand anklages av flere kvinner for seksuelle overgrep over en sjuårsperiode. Han avviser anklagene.

Beskyldningene blir fremsatt som en del av en felles gransking utført av avisen Sunday Times og kringkasteren Channel 4.

Fire kvinner anklager Brand for voldtekt og andre seksuelle overgrep, samt emosjonelt misbruk i perioden 2006 til 2013, skriver BBC.

Brand avviser anklagene og sier at hans forhold alltid har vært basert på samtykke.

I perioden overgrepene ifølge kvinnene skal ha skjedd, jobbet Brand i BBC Radio 2 og Channel 4, og han spilte også i Hollywood-filmer.

Russel Brand offentliggjorde fredag en video der han på det sterkeste avviste «alvorlige kriminelle anklager» som han sa at snart ville bli fremsatt mot ham. Han sa videre at han har mottatt brev fra en TV-kanal og en avis og at brevene inneholder «aggressive angrep».

Channel 4s dokumentar om anklagene sendes på TV lørdag kveld.