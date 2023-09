Nato-topp: – Russland blir stadig mer avhengig av upålitelige partnere

Lederen for Natos militærkomité, admiral Rob Bauer, hevder Russland blir stadig mer avhengige av upålitelige partnere. Arkivfoto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Lederen for Natos militærkomité, admiral Rob Bauer, sier på et Nato-møte i Oslo at Russland blir stadig mer avhengige av upålitelige partnere.