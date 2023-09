Skogbrann-dødstall på Hawaii nedjustert til under 100

Brannruiner i Lahaina på Hawaii. Bildet er tatt 19. august. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

NTB

Grundigere DNA-analyser av ofre etter skogbrannen på Hawaii i august har redusert tallet på bekreftede døde fra 115 til 97 personer.

Tallet på personer som fortsatt er savnet, ble også nedjustert fra 41 til 31, bekrefter politisjefen på Maui, John Pelletier.

DNA-analysene er gjort av det militære byrået DPAA, som har ekspertise innen savnede personer. Deres laboratoriesjef John Byrd sa på en pressekonferanse fredag at tallet på døde fortsatt er å regne som et minimum, og at det kan øke.

Skogbrannen, som startet 8. august, er den dødeligste som har rammet USA på et århundre. Innledningsvis var over 1.000 personer meldt savnet.