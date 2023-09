Libya lover å rettsforfølge de ansvarlige for at demningene brast

NTB

Libyas riksadvokat starter etterforskning og lover å finne og rettsforfølge de ansvarlige for demningskollapsene som utløste flomkatastrofen.

Riksadvokat Al-Siddiq Al-Sour lovet på en pressekonferanse fredag kveld at etterforskningen skal avdekke årsaken til at de to demningene utenfor Derna brast.

Han kaller det kriminelle handlinger og sier de ansvarlige, hvem de nå er, kommer til å bli iretteført.

Al-Sour sier etterforskningen skal ettergå bruken av midler myndighetene hadde bevilget til vedlikehold. Han snakket også om rapporter om det var kjent at demningene hadde to sprekker som trengte utbedring.

Det er frykt for at opptil 20.000 mennesker mistet livet da stormen Daniel utløste flom i havnebyen Derna.