Skyting mot bolig i Norrköping og eksplosjon ved hus utenfor Stockholm

NTB

Fredag kveld ble det skutt gjennom ruta til et bolighus i den svenske byen Norrköping. Senere ble det meldt om en eksplosjon utenfor hovedstaden.

Ingen er meldt skadd i noen av hendelsene, og det er ikke kjent om disse også er koblet til den siste tidas gjengopprør i Sverige.

Politiet fikk klokka 21.20 fredag melding om at det var hørt flere skudd i området Eneby i Norrköping, som ligger rundt 15 mil sørvest for Stockholm. På stedet fant politiet flere skuddhull i et vindu.

Eksplosjonen skjedde rett før midnatt utenfor et bolighus i tettstedet Bro nordvest for Stockholm. Den medførte skader ved inngangsporten og flere vinduer i nærheten av boligen, som hadde flere boenheter.

Det har vært en rekke skyteepisoder i Stockholm og nærliggende byer den siste tida. Seks personer er skutt og drept bare på en ukes tid.