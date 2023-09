Kong Harald og dronning Sonja feiret kong Carl Gustaf i Stockholm

Sveriges kong Carl Gustaf hyllet kona dronning Silvia under sin tale. Foto: Jonas Ekströmer / TT / AP / NTB

NTB

Fredag ble svenske kong Carl Gustafs 50 år på tronen feiret på Stockholm slott. Til stede på jubileumsmiddagen var både kong Harald og dronning Sonja.

Kong Harald ankom middagen sammen med dronning Silvia, svenskekongens kone, som ble hyllet i velkomsttalen til Carl Gustaf.

– Jeg kunne aldri fått en bedre partner i livet, sa kongen om dronningen, og la til at han er imponert over hennes innsats for Sverige i alle årene de har vært sammen.

Han hyllet deretter sin arvtaker, kronprinsesse Victoria for hennes hengivenhet til landet.

77-årige Carl Gustaf ble arveprins da han var knapt ni måneder gammel da faren omkom i en flyulykke i januar 1947. Han overtok tronen 15. september 1973, bare 27 år gammel. Han giftet seg i 1976 med tyske Silvia Renate Sommerlath, som han traff i 1972.