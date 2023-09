Flomrammet kystby evakueres i Libya

NTB

Overlevende i kystbyen Derna, som er blant områdene som er hardest rammet av katastrofeflommen i Libya, ble fredag evakuert, ifølge myndighetene.

Samtidig har myndighetene begrenset tilgangen til Derna mens letearbeidet pågår i gjørma av byens ruiner.

Det er frykt for at opptil 20.000 mennesker mistet livet da stormen Daniel utløste flom i havnebyen. Minst 30.000 er husløse etter uværet, ifølge FN.

Libyske myndigheter advarer om at sykdom og ueksplodert gammel ammunisjon etter borgerkrigen kan koste enda flere menneskeliv i tiden som kommer.

Lik i gatene

Derna øst i Libya hadde rundt 90.000 innbyggere før katastrofen inntraff.

– Lik ligger strødd i gatene. Flere har blitt skylt tilbake på land og deretter blitt begravd under kollapsede bygninger. På kun to timer telte en av kollegaene mine over 200 lik på stranden nær Derna, sier Bilal Sablouh i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) etter en brifing i Genève fredag.

I tillegg til at hjelpearbeidere søker på land, leter også dykkere etter lik i havet

utenfor kystbyen.

Advarer mot massegraver

Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre hjelpeorganisasjoner har oppfordret myndighetene i Libya til å slutte å gravlegge flomofre i massegraver. De mener det kan føre til langvarige psykiske lidelser for de etterlatte familiene og at det kan forårsake en helserisiko dersom likene befinner seg i nærheten av vann.

Oppfordringen kom etter at en FN-rapport slo fast at over 1000 mennesker har blitt gravlagt i massegraver siden uværet Daniel rammet Libya forrige helg. Landet er allerede splittet som følge av tiår med konflikt og politisk kaos etter den arabiske våren.