Klimaaktivister protesterer over hele verden

Unge demonstranter holder opp plakater under en klimaprotest i Berlin fredag. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Over hele verden er klimaaktivister igjen i gang med fredagsprotester for å få verdens ledere til å gjøre mer for å begrense den globale oppvarmingen.