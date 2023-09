Kreml: Ingen avtaler signert under Kim Jong-uns besøk

Et bilde skaffet til veie av russiske myndigheter viser Nord-Koreas leder Kim Jong-un under et besøk på en russisk flyfabrikk øst i landet fredag. Foto: AP / NTB

Myndighetene i Moskva sier at ingen avtaler ble signert under den nordkoreanske presidenten Kim Jong-uns besøk.

Det ble verken signert militære avtaler eller andre avtaler under besøket, ifølge russiske myndigheter.

Nord-Korea er underlagt omfattende sanksjoner, blant annet av FNs sikkerhetsråd, der Russland er fast medlem.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov uttalte fredag at det ikke var snakk om å signere noen formelle avtaler under besøket. Kim har blant annet hatt møter med president Vladimir Putin.

Se video: Ekspert: – Et tegn på desperasjon

Observatører mener at Russland har invitert den nordkoreanske lederen for å skaffe tilgang til nordkoreanske artillerigranater og annet utstyr til bruk i krigen i Ukraina. Nord-Korea antas å ha enorme lagre av artillerigranater av gammel sovjetisk standard.

Lederen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, Kyrylo Budanov, uttalte nylig til den ukrainske kanalen NV Radio at Nord-Korea har forsynt Russland med våpen i en og en halv måned. Budanov oppga ingen ytterligere detaljer.

USA og Sør-Korea mener at et russisk militært samarbeid med Nord-Korea om våpen er et alvorlig brudd på FN-sanksjonene mot Nord-Korea. Diplomater og forsvarstopper fra de to landene advarte fredag Russland og oppfordret landet til å vise ansvar som fast medlem av FNs sikkerhetsråd.

Russlands president Vladimir Putin avviser at Russland bryter sanksjonene mot Nord-Korea.

– Vi bryter aldri noe, og vi kommer ikke til å bryte noe i dette tilfellet heller, sier han.