Greta Thunberg tiltalt i Sverige

Det er ikke første gang Greta Thunberg tiltales.

Den 20 år gamle svenske klimaaktivisten er nok en gang tiltalt i Malmø tingrett, skriver svenske Expressen.

Denne gangen gjelder tiltalen Thunbergs deltakelse i en klimaaksjon i Malmø 24. juli.

«Demonstrasjonen manglet tillatelse og det førte til at biltrafikken ble sperret. Kvinnen nektet å adlyde politiets pålegg om å forlate stedet», heter det i en pressemelding fra Statsadvokaten.

Thunberg er tiltalt for ulydighet mot lov og orden, og saken er planlagt å gå for retten 27. september.

Ikke første gang

Den svenske 20-åringen møtte i retten senest i juli. Den gangen var hun også tiltalt for å ha nektet å følge politiets ordre under en aksjon i juni.

Thunberg og flere andre aktivister satte seg ned på veien som fører til oljehavnen i Malmö og hindret minst en tankbil i å kjøre ut.

– Vi gjør dette fordi vi er midt oppe i en klimakrise. Vi som kan handle, har en forpliktelse til å gjøre det, sa Thunberg til nyhetsbyrået TT den gangen.

Aksjonen ble gjennomført få timer etter at 20-åringen ble dømt til å betale 30 dagsbøter à 50 kroner – til sammen 1500 svenske kroner. I tillegg måtte hun betale 1000 kroner til et fond for ofre for kriminalitet.

Thunberg stilte opp i retten, der hun hevdet sin opptreden var forsvarlig fordi hun handlet i nødverge på grunn av klimakrisen.

– Klimakrisen truer liv, helse og eiendom, sa hun, men argumentet gikk ikke hjem hos dommerne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Den verdenskjente klimaaktivisten Greta Thunberg ble båret vekk av politiet to ganger i Oslo tidligere i år.

Båret bort i Oslo

I mars i år deltok den svenske klimaaktivisten på flere Fosen-demonstrasjoner i Oslo. Den gangen ble Thunberg båret bort av politiet da hun sammen med flere Fosen-aksjonister sperret inngangene ved flere av departementene i Oslo. Thunberg ble først fjernet ved Finansdepartementet, deretter Klima- og miljødepartementet.

Thunberg talte også ved en støttemarkering da hun var til stede under demonstrasjonene i Oslo. Under sin appell la hun vekt på at Norge prøver å fremstille seg som ledende innen menneskerettighetsarbeid, og at det derfor er «utrolig at overgrepene får fortsette».