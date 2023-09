Skjelettrester fra guttebarn funnet i koffert på loft

England:

Kan ha ligget der siden 1959.

En familie i Stockport i England fikk sitt livs sjokk da de skulle rydde ut av huset sitt, og fant en godt gjemt koffert på loftet.

I kofferten lå det skjelettrester fra en baby, skriver The Independent, gjengitt av TV 2.

Et guttebarn

Funnet skal ha blitt gjort den 6. mars i fjor, men først onsdag ble det formelt åpnet en undersøkelse for å finne dødsårsaken til babyen.

Det ble kjent i en høring om saken i Stockport Coroner's Court onsdag.

Det skal blant annet ha blitt gjennomført en DNA-analyse av restene. Disse viste at babyen var en gutt.

Under høringen kom det også frem at babyen trolig har ligget der siden 1959, men at det er vanskelig å fastslå med sikkerhet.

Knyttes til familien

En rettsmedisiner sa under høringen at det fantes en kobling til familien som bodde der, skriver Manchester Evening News.

– Restene antas å være historiske, og det er ingen bevis som tyder på at funnet kobles til noen annen pågående etterforskning, uttalte politiet i Greater Manchester like etter funnet i fjor.

På høringen ble det også kjent at politiets etterforskning fortsatt pågår, og at det blir en ny høring den 26. september.