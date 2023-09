Tre land forlenger atomsanksjoner mot Iran

NTB

Storbritannia, Frankrike og Tyskland bekrefter at de forlenger atomsanksjonene mot Iran utover opprinnelig utløp i oktober.

I en fellesuttalelse sier E3-landene at avgjørelsen er tatt som et direkte svar på Irans mangelfulle etterfølgelse de senere år av atomavtalen fra 2015, formelt kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

I avtalen fra 2015 forpliktet Iran seg til å begrense anriking av uran for en periode på 15 år. Samtidig godtok de åtte års videreføring av sanksjoner mot landets program for utvikling av langtrekkende raketter, fram til oktober i år.

Droner mot Ukraina

Kilder opplyser til Reuters at begrunnelsen for at sanksjonene forlenges er Russlands bruk av iranske droner mot Ukraina og muligheten for at Iran selger missiler til Russland. I tillegg ønsker man å frata Iran fordelene som lå i den opprinnelige avtalen, selv om de først har brutt vilkårene etter at daværende president Donald Trump trakk USA ut i 2018.

E3-landene sier de fortsatt forplikter seg til å søke en diplomatisk løsning.

– Dette betyr ikke nye sanksjoner eller reversering av avtalen. Vi står rede til snu i saken om Iran fullt ut implementerer sine forpliktelser etter JCPOA-avtalen, heter det i en uttalelse fra E3-landene.

Ser på veien videre

EUs utenrikssjef Josep Borrell er koordinator for avtalen. Han sier han skal formidle avgjørelsen til de andre partene og prøve å finne ut av veien videre.

Atomavtalen med Iran ble i sin tid framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016.

Iranske ledere har gjentatte ganger sagt at de ikke ønsker seg atomvåpen og at formålet med programmet er fredelig.