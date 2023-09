Volodymyr Zelenskyj og Joe Biden møtes trolig i Det hvite hus neste uke

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en pressekonferanse med statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

USAs president Joe Biden ventes å ta imot Ukrainas president i Det hvite hus i neste uke, opplyser en tjenesteperson.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal møtet finne sted etter FNs hovedforsamling i New York.

Fra før er det kjent at Zelenskyj ventes å være med på møtet i New York. Opplysningen kommer fra Albanias FN-ambassadør. En lang rekke verdensledere skal delta på møtet i FNs hovedkvarter i New York.

Den såkalte høynivåuka går av stabelen fra mandag 18. september til fredag 22. september. 20. september skal Sikkerhetsrådet ha møte om Ukraina.

Albania har formannskapet i rådet i september.

Fra Norge skal statsminister Jonas Gahr Støre og fire statsråder være med på toppmøteuken.

Zelenskyj var i USA i desember i fjor, da han besøkte landets president Biden i Det hvite hus.