Hunter Biden tiltalt for våpenlovbrudd

Det hvite hus har tidligere opplyst at Joe Biden ikke har tenkt å benåde sønnen Hunter. Her er far og sønn fotografert ved Fort McNair i sommer.

President Joe Bidens sønn Hunter Biden er tiltalt for tre forhold knyttet til våpenlovbrudd, viser rettsdokumenter torsdag.

51 år gamle Hunter Biden anklages for å ha løyet om sitt narkotikaforbruk da han kjøpte et skytevåpen i 2018.

Han har erkjent at han på denne tiden slet med avhengighet av crack-kokain, ifølge tiltalen som ble levert inn til en føderal domstol i Bidens hjemstat Delaware torsdag.

Føderale aktorer hadde varslet at de ville ta ut tiltale mot Biden i løpet av september.

Det er første gang at en sittende amerikansk presidents barn straffeforfølges.

Her kan du lese mer om USA!

Tilståelsesdom

Hunter Biden kom egentlig til enighet med påtalemyndigheten om en tilståelsesdom, men en føderal dommer avviste dette i sommer.

I stedet ble statsadvokat David Weiss i Delaware oppnevnt som spesialetterforsker i saken.

Tilståelsesdommen ble avvist av en dommer i Delaware på grunn av de delene av avtalen som dreide seg om et grovt våpenlovbrudd. Biden erklærte seg da ikke skyldig i to tilfeller av skattesnusk.

Se video: Joe Biden-tale får reaksjoner

Your browser doesn't support HTML5 video. Joe Biden-tale får reaksjoner

Hunter Bidens advokat: I strid med grunnloven



Advokaten til Hunter Biden mener tiltalen mot den amerikanske presidentens sønn er i strid med grunnloven.

– Vi mener at tiltalen stanses av avtalen som aktoratet inngikk med Biden. Nylige føderale rettsavgjørelser viser at vedtektene er i strid med grunnloven, og han brøt ikke loven. Dette vil vi vise i retten, sier advokaten.

Stor oppmerksomhet

Presidentsønnens forsvarere har hevdet at tilståelsesdommen det opprinnelig var enighet om, gjør at Biden ikke kan straffeforfølges for våpensaken. Den er kategorisert som en grov forbrytelse.

Saken mot Hunter Biden har fått stor oppmerksomhet og er blitt brukt av Donald Trump og Republikanerne i angrep mot Joe Biden.

En rettssak ventes å skape store overskrifter og prege det politiske USA fram mot valgkampen før presidentvalget i 2024.

– Dette vil uten tvil ha en betydelige følger for kampanjen for gjenvalg. Biden og hans team vil stadig stå overfor faren for å bli brakt ut av fatning og miste fokus, sa en erfaren demokrat til nyhetsbyrået Reuters i august.

– Hver gang noen blir utspurt av en storjury eller blir stevnet i Hunter Biden-saken, vil pressen stille spørsmål. Biden vil snakke om økonomien, våpenlover og nasjonal sikkerhet. Det vil han nok få mindre mulighet til, la han til.

Riksrett

Det hvite hus har tidligere opplyst at Joe Biden (80) ikke har tenkt å benåde sønnen.

Republikanerne i Representantenes hus åpnet denne uka en riksrettsprosess mot Joe Biden på grunn av familiens forretningsvirksomhet.

Republikanerne har anklaget Biden for å tjene penger på sønnen Hunters utenlandske forretningsvirksomhet mens han var visepresident.

Det hvite hus fastholder at det ikke finnes noen beviser for at presidenten har gjort noe galt.