Bolsonaro-tilhenger dømt til 17 års fengsel for 8. januar-stormingen i Brasil

En demonstrant holder et skilt der det står «Smil, Bolsonaro, du blir påført håndjern!» under en demonstrasjon på Brasils uavhengighetsdag 7. september. Foto: Silvia Izquierdo / AP / NTB

En 51 år gammel tilhenger av ekspresident Jair Bolsonaro er den første personen som dømmes for stormingen av Brasils senat og andre regjeringsbygg 8. januar.

Et flertall av dommerne i Brasils høyesterett stemte torsdag for en fellende dom mot Aecio Pereira. Han dømmes til 17 år i fengsel for blant annet forsøk på statskupp, væpnet kriminelt forbund og skade på historiske bygninger.

51-åringen ble pågrepet i senatsbygningen da flere tusen Bolsonaro-tilhengere stormet en rekke regjeringsbygg i Brasilia.

De nektet å akseptere at Bolsonaro hadde tapt valget mot venstresidens Lula da Silva, som ble innsatt som president en uke tidligere.

Forsøk på statskupp

Pereira nekter for å ha gjort noe galt og hevder han deltok i en fredelig demonstrasjon sammen med ubevæpnede personer.

Overvåkingsvideoer fra innsiden av senatsbygningen under opptøyene viser at Pereira hadde en t-skjorte der han manet til militærkupp. Han spilte også inn en video av seg selv der han hyllet de andre som hadde brutt seg inn i bygningen.

Flere tiltalte

Nesten 1500 mennesker ble pågrepet under stormingen av senatet, høyesterett og presidentpalasset 8. januar, men de fleste er siden løslatt.

Pereira var en av fire menn som stilles for retten i denne omgang. Også de tre andre tiltalte nekter straffskyld.

Bolsonaro etterforskes

Bolsonaro, som befant seg i USA under opptøyene, er selv under etterforskning, anklaget for å ha oppildnet til stormingen. 68-åringen er også under etterforskning for korrupsjon og maktmisbruk, nekter for ha gjort galt.

I juni besluttet valgmyndighetene at Bolsonaro ikke kan stille til valg på åtte år. Årsaken er at han uten beviser har hevdet at Brasils elektroniske stemmegivingssystem er sårbart for omfattende bedrageri.