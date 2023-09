EU fjerner tre russiske næringslivstopper fra sanksjonsliste

NTB

EU har tatt bort tre russiske næringslivsledere fra sin sanksjonsliste etter Russlands invasjon av Ukraina.

Avgjørelsen ble kjent da EU torsdag kunngjorde sanksjonslista som skal gjelde de neste seks månedene.

De tre er forretningsmannen Grigorij Berezkin, milliardæren Farkhad Akhmedov og Aleksander Sjulgin, den tidligere toppsjefen i det russiske netthandelsselskapet Ozon.

Sjulgin fikk i forrige uke medhold i en EU-domstol i kravet om at sanksjonene mot ham bør oppheves.

– I forbindelse med gjennomgangen av sanksjonene har rådet bestemt å ikke fornye oppføringen av fire enkeltpersoner, heter det i en kunngjøring torsdag fra EU der navnene ikke nevnes.

Den fjerde personen er Georgij Sjuvaev, en høytstående offiser som meldes å ha mistet livet i Ukraina.

Detaljer om bakgrunnen for å stryke de tre næringslivstoppene fra lista er ikke kjent, men det skjer mens EU risikerer rettslige skritt fra russiske oligarker for å ha innført sanksjoner mot dem.

En ikke-navngitt kilde som arbeider med sanksjonene, opplyser til nyhetsbyrået Reuters at grunnlaget for å føre opp de aktuelle personene vurderes som juridisk svakt – og at det ikke hadde holdt i en rettssak.