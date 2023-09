Røde Halvmåne: Minst 11.300 omkommet i libysk by

NTB

Dødstallet i den flomrammede kystbyen Derna har steget til 11.300, ifølge libysk Røde Halvmåne. Tusenvis er fortsatt savnet.

Hjelpeorganisasjonens generalsekretær Marie el-Drese sier på telefon til nyhetsbyrået AP torsdag kveld at 10.100 mennesker er meldt savnet i Derna.

Libyske helsemyndigheter har tidligere oppgitt at minst 5500 mennesker mistet livet i byen. Ordfører Abdulmenam Al-Ghaiti sa onsdag at han frykter at opptil 20.000 mennesker har omkommet i Derna. som ligger øst i Libya.

Tidligere torsdag anslo libysk Røde Halvmånes pressesjef overfor BBC at dødstallet hadde passert 10-11.000, og at rundt 20.000 fortsatt var savnet. De tallene omfatter tilsynelatende også andre flomrammede områder i Libya.

Organisasjonen sier videre at rundt 2000 lik er skylt på havet som følge av flommen.

Røde Halvmåne er på plass i Derna øst i Libya for å hjelpe overlevende. Ifølge pressesjefen er 3000 mennesker for tiden i evakueringssentre drevet av organisasjonen.

– Forsyninger kommer, og det stanser ikke. Men katastrofen er større enn mengden på forsyninger, sier han.

Udetonerte sprengladninger fra borgerkrigen i landet i 2011 skaper også problemer i Derna, ifølge hjelpeorganisasjonen.

– Flommen har ført til at disse har flyttet seg til områder rundt om i byen, heter det i en melding fra organisasjonen ifølge det saudiarabiske mediet Al-Hadath.

Innbyggere og redningsmannskaper bes være forsiktig og å merke steder der de tror det kan ligge eksplosiver – samt varsle myndighetene.