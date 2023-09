Nasa utnevner sjef for ufo-forskning og lover full åpenhet

NTB

Nasa sier de vil utnevne en ny forskningsdirektør med ansvar for å undersøke det amerikanske myndigheter kaller uidentifiserbare avvikende fenomener (UAP).

Nasa-sjef Bill Nelson kom med kunngjøringen torsdag.

Det skjer etter at et ekspertpanel har oppfordret den amerikanske romfartsetaten til å trappe opp sin innsats for å innhente informasjon om det som på folkemunne kalles ufoer.

Ifølge Nasa vil studier innen feltet kreve nye vitenskapsmetoder, som avanserte satellitter, i tillegg til en endring i hvordan uidentifiserte objekter ses på.

Nelson opplyser at Nasa vil flytte diskusjonen om UAP-er «fra sesjonsjag til vitenskap». Han legger til at panelet på 16 personer har jobbet med saken, ikke har funnet bevis for at fenomenene har utenomjordisk opprinnelse.

Det Nasa-oppnevnte uavhengige panelet har levert en 33 sider lang rapport.