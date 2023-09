Trumps sak ikke for retten i Georgia i neste måned

Donald Trump under et besøk ved Iowa State University tidligere denne måneden. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

I oktober møter to tiltalte for retten i valgfusksaken i den amerikanske delstaten Georgia. En dommer har avgjort at Donald Trump ikke stilles for retten da.