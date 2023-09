Biler fra Russland nektes innreise i Baltikum

De tre baltiske landene fattet avgjørelse i samråd denne uka om umiddelbar innreisenekt for kjøretøy med russiske bilskilt. Her Estlands statsminister Kaja Kallas. Foto: Sergei Grits / AP / NTB

NTB

Både Estland, Latvia og Litauen har nå stengt grensene for biler med russiske skilter.

Denne uka har de tre baltiske landene innført et slikt forbud. Avgjørelsen baseres på nye sanksjoner mot Russland innført av EU-kommisjonen nylig som svar på invasjonen av Ukraina.

– Sammen kom vi fram til at restriksjonene er mest effektive når de innføres samtidig, uttaler Estlands innenriksminister Lauri Läänemets.

Kjøretøy registrert i Russland vil etter hvert nektes innreise i samtlige 27 medlemsland.

Dmitrij Medvedev, nestleder for Russlands sikkerhetsråd, kaller bilforbudet for rasistisk. Han varsler at Moskva kan svare med å bryte flere diplomatiske bånd med EU.