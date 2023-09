Oberstløytnant: Russland mangler godt mannskap

At Russland angivelig vil rekruttere flere hundre tusen nye soldater, tyder på én ting, ifølge eksperter.

Mandag hevdet britisk etterretning at Russland vil rekruttere 420.000 soldater innen utgangen av 2023. Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen mener dette er et tegn på at Russland mangler folk i Ukraina.

– Russerne mangler ikke bare mannskap, men de mangler godt mannskap. De fikk ødelagt den regulære hæren sin i fjor, det vil si de godt trente og utstyrte avdelingene de hadde da de invaderte, sier han til ABC Nyheter.

Putin: 270.000 har meldt seg

Siden invasjonen har Russland delvis mobilisert tidligere soldater og befal, og delvis rekruttert nye, ifølge Ydstebø.

– Disse har bare fått begrenset utdanning og trening, og utstyret de fikk var av varierende kvalitet. Disse var kun egnet til å etterfylle huller i eksisterende avdelinger, men da uten den samme kvaliteten som de vervede soldatene de erstattet vakansene etter. Resultatet ble at avdelingene ikke hadde samme kampkraft som opprinnelig, påpeker oberstløytnanten.

Russlands president Vladimir Putin på den økonomiske konferansen i Vladivostok øst i Russland.

President Vladimir Putin hevdet tirsdag at 270.000 personer har meldt seg til tjeneste for den russiske hæren i løpet av de siste seks til sju månedene.

Hver eneste dag inngår 1000 til 1500 russere frivillige kontrakter med militæret, ifølge den russiske presidenten. Opplysningene ble gitt som svar på et spørsmål om hvorvidt det kommer en ny mobilisering, der deler av befolkningen blir innkalt til tjeneste for å delta i krigen mot Ukraina.

– Russland har store utfordringer

Tidligere i september sa ekspresident Dmitrij Medvedev at det er inngått 280.000 frivillige kontrakter med militæret.

Den danske militæranalytikeren Anders Puck Nielsen deler Ydstebøs oppfatning om at Russland sliter med mannskapsmangel.

– Jeg tror ikke nødvendigvis at dette konkrete tallet på 420.000 soldater kan brukes til noe. Men det som egentlig er historien i det, er at Russland på ulike måter har store, store utfordringer med å skaffe soldater, sier han til dansk TV 2.