Ordfører i libysk by: 20.000 kan være omkommet i flommen

NTB

Opptil 20.000 mennesker kan være omkommet i flommen i Derna i Libya, sier ordføreren.

Overfor TV-kanalen Al Arabiya baserer ordfører Abdulmenam Al-Ghaithi anslaget på hvor mange nabolag som er helt utslettet.

En kraftig storm rammet søndag den østlige delen av landet, blant annet byene Benghazi, Sousse, Al Bayda, Al-Marj og Derna.

Kystbyen Derna er blant områdene som ble hardest rammet av flom. To demninger ved byen kollapset og skapte en voldsom, brå oversvømmelse.

Over 3000 mennesker er så langt gravlagt av myndighetene etter den ødeleggende flommen, opplyser en talsperson for regjeringen i øst.

Innenriksdepartementets talsperson Tarek al-Kharraz sier at 1100 av flommens ofre ikke har latt seg identifisere og at disse har blitt gravlagt i massegraver. Tirsdag ble 2090 andre gravlagt i landet, men disse var identifisert, ifølge departementet.

– Dette er spesielt vanskelig, gitt at lokalbefolkningen gravlegger sine egne døde uten å registrere dem, sa Al Kharraz til nyhetsbyrået DPA.

Han sa tidligere onsdag at dødstallet trolig vil fortsette å stige, og at rundt 9000 mennesker fortsatt er registrert som savnet. Tirsdag opplyste al-Kharraz at dødstallet hadde nådd 5200. Det er så langt ikke bekreftet fra uavhengige kilder.