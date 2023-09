USA truer Russland og Nord-Korea med flere sanksjoner

NTB

Det amerikanske utenriksdepartementet ser med bekymring på samarbeid mellom Russland og Nord-Korea og sier de ikke vil nøle med å innføre flere sanksjoner.

– Når man ser det som later til å være økt samarbeid og trolig militær utveksling, er det ganske bekymringsfullt og potensielt i strid med flere FN-resolusjoner, sier UD-talsperson Matthew Miller.

Uttalelsen var et svar på spørsmål fra journalister om møtet mellom Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un onsdag.

Miller understreker at USA er bekymret over at Putin lover Nord-Korea samarbeid om satellitter. Nord-Korea har et satellittprogram fra før, og har også jobbet iherdig med utviklingen av langtrekkende ballistiske raketter.

Biden-administrasjonen advarer de to landene mot å inngå noen nye våpenavtaler.

– Vi har gjort en rekke grep for å innføre sanksjoner mot dem som har lagt til rette for våpenavtaler mellom Nord-Korea og Russland, og vi vil ikke nøle med å innføre ytterligere sanksjoner hvis det er hensiktsmessig, sier Miller.

John Kirby, talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd, sier at «alle ordninger som kan forbedre Nord-Koreas militære evner vil unektelig være til bekymring».

