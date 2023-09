Sju drept i sammenstøt i palestinsk leir i Libanon

NTB

Sju personer er drept i sammenstøt i den største palestinske flyktningleiren i Libanon, opplyser den libanesiske grenen av palestinsk Røde Halvmåne.

Kampene brøt ut i den tett befolkede Ain al-Hilweh-leiren utenfor havnebyen Saida i Libanon. Det har også tidligere vært sammenstøt, og en våpenhvileavtale var kommet på plass. Denne kollapset onsdag.

Sju personer er drept, og 16 er såret, opplyser Imad Hallak fra hjelpeorganisasjonen til nyhetsbyrået AFP.

Siden i forrige uke er minst 16 mennesker blitt drept, og over 100 er skadd, ifølge den palestinske hjelpeorganisasjonen.

I kampene står medlemmer av Fatah-bevegelsen, som kontrollerer leiren, mot islamistiske militante.

Sent tirsdag kveld møttes ledende palestinske tjenestemenn, fra både Hamas og Fatah, i den palestinske ambassaden i Beirut, ifølge en felles uttalelse. Der uttrykte de en «fullstendig forpliktelse til å samles om våpenhvilen». De ble også enige om å arbeide for at folk som er blitt tvunget fra hjemmene sine, skal få flytte tilbake.