Mitt Romney stiller ikke til gjenvalg i Senatet

NTB

Den republikanske senatoren Mitt Romney søker ikke gjenvalg, ifølge Washington Post.

Romney, som representerer delstaten Utah i Senatet, er blant de republikanske representantene som har vært kritisk til tidligere president Donald Trump.

I et intervju med den amerikanske avisen retter han kritikk både mot Trump og president Joe Biden, og sier at de fleste republikanere er tiltrukket av et «populistisk, demagogisk budskap».

Romney var Republikanernes presidentkandidat i 2012. Han stemte for domfellelse i begge riksrettssakene mot Donald Trump.