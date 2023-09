Macron til Sverige i oktober

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron besøker Sverige 24. oktober.

Presidenten og hans kone Brigitte Macron er blitt invitert av kong Carl Gustaf.

– Formålet med statsbesøket er å styrke og fremme det langvarige, brede og utmerkede forholdet mellom Sverige og Frankrike, skriver det svenske kongehuset i en pressemelding onsdag.

I uttalelsen nevnes også samarbeid om grønn omstilling og innovasjon konkret, samt forsvars- og sikkerhetspolitikk.

En delegasjon med representanter for både regjeringen og fransk næringsliv skal delta under det to dager lange besøket.