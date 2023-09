Russland brøt løftet sitt til rekrutter, ifølge britisk etterretning

Illustrasjonsfoto. Russiske soldater under en øvelse i St. Petersburg, Russland.

Hevdet de ikke skulle bli sendt i krigen før i slutten av året. Allerede «hastesendt» til frontlinjen.

I august i år skrev det russiske militæret en rekrutteringsannonse for den nye militærenheten «25. armé». Der hevdet de at enheten ikke ville bli sendt til Ukraina før 23. desember 2023.

Det løftet mener britisk etterretning at Russland har brutt.

Les mer om Ukraina-krigen her!

Se video: – Et tegn på desperasjon

Your browser doesn't support HTML5 video. Ekspert: – Et tegn på desperasjon

Hastesendt

I sin daglige oppdatering skriver det britiske forsvarsdepartmentet nemlig at det er «sannsynlig» at enheten ble «hastet i gang tidlig» ettersom Russland «fortsetter å kjempe med en styrke med alt for langt strekk langs fronten, mens Ukraina fortsetter sin motoffensiv på tre forskjellige akser», legger de til.

Forsvarsdepartementet sier ingenting om når enheten skal ha blitt sendt. Men mener at enheten kunne brukes «for å gjenopprette en uengasjert reservestyrke for å gi befalene mer operasjonell fleksibilitet».

(Artikkelen fortsetter under innlegget).

Klokken tikker for Ukraina

Den ukrainske motoffensiven går sakte, men sikkert fremover. Ukraina skal ha gjenerobret flere landsbyer i Zaporizjzja- og Donetsk-regionene.

Men det går ikke like raskt som man skulle håpet.

Og klokken tikker også, ifølge USAs forsvarssjef, Mike Milley.

I et intervju med BBC i helgen, uttalte Milley at Ukraina kan ha så lite som 30 dager igjen før dårligere vær vil gjøre offensiven betraktelig vanskeligere.

– De har fortsatt en del tid på seg. Det er trolig rundt 30 til 45 dager med kampvær igjen, så ukrainerne er ikke ferdige, sa Mike Milley til BBC.

På høsten og våren gjør tykk gjørme at store områder i Ukraina er svært vanskelige å passere med kjøretøyer. Det er ventet å bremse Ukrainas motoffensiv.